Glorax Development вложит в строительство ЖК в Петербурге 4,5 млрд рублей

Компания Glorax Development построит жилой комплекс на Курской улице Фрунзенского района Петербурга площадью 35 тыс. кв. м. На участке площадью 0,99 га, ограниченном Тамбовской, Курской и Днепропетровской улицами, в партнерстве с собственником земли, будет возведен комплекс бизнес-класса с разнообразной социальной и торговой инфраструктурой, комьюнити-центром и коворкингом.

К разработке архитектурного проекта ЖК привлечена «Студия 44». Инвестиции в проект составят 4,5 млрд руб.

В рамках стратегии наращивания портфеля проектов в текущем году Glorax Development планиует совершить ряд сделок по приобретению участков под застройку.