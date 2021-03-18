Коронавирус в Черноземье выявлен еще у 656 человек

За минувшие сутки в регионах Черноземья выявлено 656 случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала 2020 года достигло 224 620.

В шести областях выздоровело за сутки 747 человек (204 785 с начала 2020 года), умерло 40 (4 624):

в Белгородской области 90 заболевших за сутки (всего с начала 2020 года 33 138), 121 выздоровевший (30 740), трое умерших (526);

в Воронежской области 211 заболевших (72 459), 245 выздоровевших (66 850), 22 умерших (2 216);

в Курской области 102 заболевших (32 750), 101 выздоровевший (29 471), шестеро умерших (524);

в Липецкой области 92 заболевших (26 449), 117 выздоровевших (22 972), четверо умерших (489);

в Орловской области 63 заболевших (31 635), 63 выздоровевших (28 910) и трое умерших (488);

в Тамбовской области 98 заболевших (28 189), 100 выздоровевших (25 842), двое умерших (381).

В целом в РФ за минувшие сутки выявлено 9 803 случаев коронавируса (с начала 2020 года — 4 428 239). Выздоровел за сутки 12 061 человек (всего 4 037 036), умерло 460 (93 824).

Олег Мухин