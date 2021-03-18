Парад Победы и парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре в этом году пройдут без зрителей

Торжественные мероприятия в Краснодарском крае, посвященные годовщине Победы и возрождению Кубанского казачьего войска, в этом году пройдут без зрителей, заявил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба в Краснодаре. Жители края смогут посмотреть телевизионную трансляцию праздничных мероприятий.

Глава края отметил, что в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. «Но предсказать, какая будет ситуация даже на 1 мая, мы не можем. И все ограничения снимать еще рано», – заявил Вениамин Кондратьев. Парад исторических отделов Кубанского казачьего войска, приуроченный к годовщине со дня принятия Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», традиционно проходит в краевом центре в конце апреля.

Анна Перова, Краснодар