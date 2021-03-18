Ровно год: министр здравоохранения региона поблагодарил медработников за самоотверженную работу в период противодействия коронавирусу

Год назад, 18 марта 2020 года, в Новосибирской области был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. О проводимой в регионе работе по недопущению распространения COVID-19 шла речь 18 марта в ходе брифинга оперативного штаба по противодействию коронавирусу.



«Ровно год назад в Новосибирской области был зарегистрирован первый пациент с коронавирусной инфекцией. Я хочу сказать слова благодарности всем медицинским работникам за их самоотверженный труд и верность профессии. Хочу всем пожелать здоровья и не сомневаюсь, что мы справимся с любой болезнью. Огромное вам спасибо»,— поблагодарил медиков министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.Как отметил министр, наиболее непростой период в борьбе с коронавирусом пришелся на октябрь-ноябрь 2020 года — он показал, что система здравоохранения Новосибирской области готова работать в беспрецедентно сложных условиях.

Он напомнил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. К настоящему моменту в регион поступили 94 262 дозы вакцин против коронавируса. В ближайшее время ожидаются поставки новых партий.

На сегодняшний день вакцинированы против коронавируса уже 89 215 жителей региона, из них 54 732 человека – двукратно. Развернут 71 пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в любой взрослой поликлинике региона. Также выездные бригады медиков по заявкам предприятий вакцинируют трудовые коллективы по месту работы.

В связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V» вакцина поступает партиями, и ее незамедлительнораспределяют по медицинским организациям.

Вакцинация проводится по предварительной записи.Записаться на процедуру можно:

- по телефонам call-центров поликлиник;

- на портале «Госуслуги»;

- по телефону Единой регистратуры 124.

Функционал платформы «Госуслуги» позволяет записываться на прием к врачу, в том числе на вакцинацию, только на ближайшие 14 дней. Если все слоты на этот период заняты, запись на портале недоступна. В таком случае необходимо обратиться в call-центр поликлиники или по телефону Единой регистратуры 124.

Номера телефонов поликлиник для записи на вакцинацию опубликованы на сайте правительства региона.