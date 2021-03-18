Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах прекращает прием больных COVID-19

Набережночелнинский госпиталь для ветеранов войн завершает прием пациентов с коронавирусом. Об этом в своем Instagram написала пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

По ее словам, «ковидный» статус учреждение потеряет 22 марта. После этого оно вернется к плановой работе. Все подготовительные работы уже проведены.

«Госпиталь для ветеранов войн с 22 марта, понедельника, возвращается к прежнему режиму работы и выходит из статуса ковидного», — отметила пресс-секретарь.

Напомним, ковидные госпитали начали работать в Татарстане прошлой весной. Всего было запущено свыше 20 медучреждений для больных коронавирусом.

"Ъ-Казань"