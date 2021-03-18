В Челябинской области ветеринара подозревают в коррупции

Сотрудницу ОГУП «Челябинская ветстанция» обвиняют в получении взятки в размере 190 тыс. руб. за оформление фиктивных справок, сообщает пресс-служба управления следственного комитета по Челябинской области.

По данным следствия, в течение 2018 года ветеринар получила от местной жительницы подношения на сумму более 190 тыс. руб. за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД региона, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

Против ветеринара возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»), санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Ее сообщницу обвиняют в даче взятки за незаконные действия по ч.4 ст. 291 УК РФ. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.