«Центр 800» заказал проект реставрации 10-го корпуса кремля

АНО «Центр 800» провело закупку по разработке проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона» (кремль, корпус 10). Как сообщили в АНО, контракт на проектирование по цене 15,4 млн руб. выиграло ООО «Асгард», которое должно разработать документацию до 1 мая.

«После согласования проектно-сметной документации, подтверждения стоимости строительно-монтажных работ, начнется поиск финансирования. Затем планируется объявить закупку на строительно-монтажные работы»,— добавили в «Центре 800».

В десятом корпусе кремля располагаются министерство культуры Нижегородской области, Контрольно-счетная палата и региональная избирательная комиссия. Однако в будущем в кремлевских зданиях предполагается сделать музеи и различные общественные пространства после переезда госаппарата за стены кремля.

Добавим, что в комплекс гарнизонных казарм также входит и кремлевский корпус № 7, но он был отремонтирован в 2016 году за 159 млн руб. Сейчас в нем располагается арбитражный суд и приемные депутатов Госдумы от Нижегородской области.

Иван Сергеев