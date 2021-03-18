Фарид Мухаметшин пригрозил депутатам лишением мандата за ошибки в декларациях

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин предупредил депутатов о «плачевных последствиях», если они неправильно заполнят декларации о доходах. «С депутатством можете расстаться. Будет очень больно и обидно»,— сказал он на парламентской сессии.

Спикер сообщил, что сведения о доходах и имуществе за 2020 год парламентарии должны подать до 1 апреля. Однако если раньше справки заполнялись вручную, то теперь будет через компьютерную программу.

«Через использование программного обеспечения, если вы что-то не указали каким-то образом, что-то упустили из доходов или имущества, очень сложно потом эти цифры менять и править. Раньше мы отсчитывались письменно бумажно и потом могли повторно написать исправить ошибки. Сейчас эта процедура усложняется»,— сказал господин Мухаметшин. Он добавил, что «комиссия по этике будет разбираться, прокуратура и все остальные».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"