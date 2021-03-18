В Челябинске объявили закрытые торги на проектирование нового здания для арбитражного суда

Объявлен закрытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области». Заказчиком выступает сам суд. Начальная цена контракта составляет 40 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Объект появится на земельном участке, который, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Калининском районе на берегу реки Миасс, рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Согласно извещению, все работы должны быть завершены до 24 декабря 2021 года. Прием заявок на участие в закрытом конкурсе начался 16 марта и завершится 16 апреля. Одним из требований к участникам является наличие лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Сейчас Арбитражный суд области располагается в самом центре Челябинска, в здании на улице Воровского, 2. Переедет ли суд в полном составе в новое помещение и покинет старое неизвестно: в пресс-службе суда отказались от каких-либо комментариев.