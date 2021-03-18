В Кизеле модернизируют 8 км сетей водоснабжения

Краевое заксобрание одобрило финансирование модернизации системы водоснабжения Кизела, износ которой составляет 90%. На эти цели направят почти 43 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Средства предназначены на капитальный ремонт водовода от насосной станции III подъема до основного транзитного водовода. На этом участке поставят новые полиэтиленовые трубы и насосы. Всего будет отремонтировано более 6 км сетей. Еще 2 км сетей центрального водовода до микрорайона Южный модернизируют за счет сэкономленных средств.

«Наболевшая коммунальная проблема для кизеловцев — водоснабжение. Держу на личном контроле предотвращение аварийного состояния сетей. В 2020 году мы заменили самый проблемный участок водовода. В этом году продолжаем текущий ремонт. Но параллельно ведем разработку проектно-сметной документации для участия в федеральном проекте „Чистая вода“. В течение двух лет комплексно решим проблему и повысим качество водоснабжения жителей города»,— отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин.