Москвича назначили заместителем мэра Ярославля по градостроительству

Сегодня, 18 марта, в Ярославле на должность заместителя мэра по вопросам градостроительства был назначен Александр Черневский, сообщили в пресс-службе мэрии города. В пресс-службе уточнили, что пока господин Черневский занимает должность исполняющего обязанности заммэра.

Ранее Александр Черневский занимал пост первого замдиректора департамента строительства в региональном правительстве.

«Мэр Владимир Волков поставил задачу — выстроить работу таким образом, чтобы и дальше включать город в федеральные программы, помогающие строить объекты соцсферы, так необходимые ярославцам. На новой должности приложу все знания и профессиональный опыт для того, чтобы строительная отрасль активно развивалась»,— приводит пресс-служба слова нового заместителя мэра Ярославля.

Александр Черневский работает в Ярославской области с 2018 года. До этого он жил и работал в Москве. У Александра Черневского высшее образование. В 2002 году он получил диплом Московского госуниверситета путей сообщения. С 2005 года он работал в ОАО «Новое кольцо Москвы». Затем с 2006 года по 2018 год занимал руководящие должности в различных московских организациях.

Дарья Сабаева