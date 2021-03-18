На Кубани возобновляются программы диспансеризации и профилактические осмотры

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае позволяет возобновить диспансеризацию населения и профилактические осмотры, мероприятия начнутся 22 марта, сообщила пресс-служба администрации края. В регионе отмечено снижение уровня заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день от коронавируса лечатся в три раза меньше пациентов, чем в начале года.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба отметил, что диспансеризация и профилактические медицинские осмотры в регионе не проводились в течение года. При этом краевые власти отмечают, что профилактика необходима для выявления болезней на ранней стадии, особенно онкозаболеваний и патологий сердечно-сосудистой системы. В медицинских организациях, где будут проводить диспансеризацию, будут созданы входные фильтры для выявления больных COVID-19. Планируется, что в этом году диспансеризацию пройдут более 1,1 млн взрослых жителей края.

Анна Перова, Краснодар