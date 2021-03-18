В отношении владельца Липецкой топливной компании введена реструктуризация долгов

Арбитражный суд Липецкой области ввел в отношении владельца сети заправок «Липецкая топливная компания» (ЛТК, юрлицо — ООО «Предприятие "Управляющая компания"») Артура Шахова процедуру реструктуризации долгов. Об этом сообщили в суде.

С заявлением о признании господина Шахова банкротом в июле 2020 года обратился Сбербанк. В реестр кредиторов включены 1,3 млрд руб. требований банка. Финансовым управляющим назначен Артур Шатохин из СРО «Синергия».

Сама ЛТК была признана банкротом в ноябре 2020 года. Летом компания прекратила работу и получила больше трех десятков заявлений о долгах на 2,5 млрд руб. Позже кредиторы заявили о долгах на 3,2 млрд руб. После введения конкурсного производства суд арестовал личное имущество Артура Шахова по заявлению Федеральной налоговой службы, которая требует взыскать с господина Шахова 31,6 млн руб. Конкурсный управляющий ЛТК Андрей Дубищев уже выставил на торги 37 заправок с начальной ценой 1,2 млрд руб.

Подробнее о проблемах ЛТК — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин