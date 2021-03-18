«Молот» и наковальня

Общественный деятель Денис Галицкий заявил о намерениях оспорить в суде застройку девелопером ПМД бывшего стадиона «Молот», одобренную региональными властями. На площадке возведут жилье с плавательным бассейном. Требования градозащитника будут строиться на том, что после возведения жилья микрорайон, в котором находится стадион, не будет соответствовать требованиям генплана по обеспеченности местами в соцучреждениях, спортплощадками, озеленением и прочим. В ПМД говорят о планах властей построить вблизи «Молота» школу и два детсада. Эксперты сомневаются в том, что общественнику удастся выиграть суд, отмечая, что город должен развивать территории с уже существующей инфраструктурой.

Пермский градозащитник Денис Галицкий намерен оспорить изменение генплана для территории, где находится бывший стадион «Молот». По его данным, объект расположен между двумя микрорайонами: Рабочий поселок и ДК им. Ленина («стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения» — СТН по генплану). В случае жилой застройки придется изменить генплан, присоединив эту площадку к одной из двух соседних СТН. В генплане содержатся показатели по обеспеченности жителей местами в соцучреждениях, спортплощадками, озеленением и прочим, утверждает правозащитник. «После появления нового жилья на месте стадиона в любой из этих двух территорий ухудшатся условия проживания. Параметры обеспеченности соцучреждениями, спортплощадками, озеленением и прочим не будут соответствовать нормам генплана, что недопустимо. Если власти докажут расчетом, что после увеличения территории указанные параметры не станут ниже допустимых, то изменение генплана невозможно»,— заявил господин Галицкий. Общественник уже нашел жителей указанных микрорайонов, которые могут выступить истцами в суде общей юрисдикции, а Денис Галицкий будет вести это дело.

Напомним, раньше стадион возле УДС «Молот» (площадь 5,4 га), на ул. Лебедева, 13, принадлежал «Мотовилихинским заводам», но с 2017 года актив находится в собственности девелопера ПМД. Сейчас участок за «Молотом» используется, в том числе под стоянки и автосервисы. Компания планирует возвести здесь жилой квартал с плавательным бассейном. Площадь жилья составит 80 тыс. кв. м, бассейн будет двухэтажным с чашей размерами 50 на 25 м. На площадке построят многоуровневую парковку на 400 машино-мест. Проект рассмотрел и одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект на публичные слушания, на участке установят зону обслуживания и городского центра Ц-1, подзону Ц-1 с высотой до 70 м и коэффициентом плотности застройки 3,73. Сейчас площадка находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

В ПМД сообщили, что рассчитывали потребность указанной территории в соцобъектах исходя из планируемого объема застройки. По сведениям девелопера, в квартале, ограниченном улицами Соломина, КИМ, Лебедева и Тургенева, возведут школу на 1,4 тыс. мест. Кроме того, в соседних территориях построят два детсада на 140 и 200 мест. Все объекты появятся на месте аварийного жилья. «Надеемся, что в рамках реновации территории, которую проводим и мы, и пермские власти путем расселения аварийного жилья, район приобретет новые объекты социальной инфраструктуры»,— подчеркнули в компании.

Кроме того, ПМД планирует заключить с пермскими властями соглашение о безвозмездном оказании бассейном муниципальных услуг. Как пишет 59.ru, бассейн останется в собственности компании, но часть времени в нем будет выделена для муниципальных спортивных секций. Соглашение будет заключено на сумму 250 млн руб. По расчетам ПМД, город сможет бесплатно пользоваться бассейном в течение 8–10 лет. Сейчас стороны соглашения находятся в стадии переговоров.

Депутат Пермской думы, гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный сомневается, что общественнику удастся выиграть суд по участку у «Молота». Заявления и намерения Дениса Галицкого оспорить застройку стадиона Михаил Бесфамильный считает популистскими, напоминая, что градозащитник нередко оспаривает в судах планы властей и девелоперов по преобразованию крупных территорий. Напомним, Денис Галицкий собирался оспорить недавнее распоряжение краевых властей о назначении комиссии по ПЗЗ, пытался обжаловать ликвидацию участка ул. Советской для возведения МФЦ «Эспланада», закрытие Горнозаводской железнодорожной ветки и прочее.

«В Перми нужно развивать территории с уже существующей инфраструктурой. При этом надо анализировать новые проекты на отсутствие негативных последствий в социальной, транспортной и других сферах»,— заявил господин Бесфамильный.

Собеседник, близкий к краевым властям, отметил, что обращение в суды по тем или иным вопросам для господина Галицкого давно превратилось пиар-кампанию. «Ни одного суда он не выиграл»,— отметил источник.

Евгения Ахмедова