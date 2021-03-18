Водолазная группа приступила к ликвидации последствий аварии на газопроводе на Оби

Группа водолазов приступила к подводной работе в реке Обь после аварии, которая произошла на газопроводе 6 марта. Как сообщил официальный Telegram-канал компании «Сибур», к диагностике газопроводов «СибурТюменьГаза» в бассейне Оби в районе города Нижневартовск, и ликвидации последствий происшествия приступили 17 марта. Этими работами заняла водолазная группа АО «МРТС».

«Водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки газопродуктопровода. Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения продуктопровода. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки», — говорится в сообщении компании.

Так же в рамках программы, согласованной с Ростехнадзором, специалисты «СибурТюменьГаза» провели работы по пневматическим испытаниям на герметичность отсеченного участка резервной нитки. На основе полученных данных проводится расчет имеющегося повреждения.

В данный момент в продуктопроводе за счет подачи инертного газа поддерживается давление, проводится подготовка к диагностическим работам интеллектуальным снарядом. «В акватории реки Обь, в районе резервной нитки выше по течению на расстоянии до 1500 м, для контроля и мониторинга возможного наличия газа, с уведомлением надзорных органов, пробурено 96 лунок и произведен отбор проб воды из них. Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. Работа по продолжению бурения лунок в районе прохождения продуктопровода выше и ниже по течению реки будет продолжена 18 марта», — рассказали в пресс-службе компании.

Отметим, что для комплексного исследования к работе подключились специалисты сибирского отделения Российской академии наук. С завтрашнего дня привлеченные эксперты начнут свою работу в Нижневартовске.

Напомним, 6 марта на резервном подводном переходе протяженностью 1,5 км произошел пропуск пропан-бутана с последующим возгоранием. Переход является частью системы продуктопровода широкой фракции легких углеводов от Губкинского ГПЗ (ЯНАО) до Южно-Балыкского ГПЗ (ХМАО). Свои проверки по факту инцидента организовали Ростехнадзор, прокуратура, Росприроднадзор и Следственный комитет. Накануне, 16 марта, в АО «Сибуртюменьгаз» сообщили о завершении работы по полной очистке отсеченного участка трубопровода от остаточных продуктов газопереработки.