Заксобрание поддержало законопроект о размещении НТО на придомовых территориях

Депутаты заксобрания на пленарном заседании рассмотрели и поддержали во втором чтении инициативу фракции «Единая Россия», регламентирующую установку нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях.

Руководитель объединения единороссов Юрий Борисовец ранее на заседании фракции отмечал, что при подготовке ко второму чтению было отменено деление придомовой территории на основную и дополнительную. «Сейчас мы делим сами объекты на основные, необходимые для функционирования дома, и дополнительные. Если у жителей дома есть желание разместить НТО, то им необходимо подготовить соответствующий паспорт территории и продемонстрировать, что во дворе есть необходимые основные объекты (детские и спортивные площадки, урны, скамейки). Для тех дворов, где нет необходимости в размещении киосков, паспорт оформлять не надо»,— пояснял господин Борисовец.

По его словам, форму паспорта благоустройства придомовой территории разработает правительство Пермского края, а оформлять данные документы будут местные администрации. Окончательная версия законопроекта предусматривает штрафы за незаконное размещение НТО только для собственников объектов. «Собственник земельного участка, например ТСЖ, ничего платить не будет»,— отмечал депутат.

Депутат от ЛДПР Александр Григоренко на пленарном заседании заявил, что поддержит закон. «Все-таки это лучше полного запрета на НТО. Но считаю, что с паспортами территорий мы „замудрили“ и жители Перми еще „огребут“ с этим»,— поделился опасениями депутат.