ВТБ профинансировал уникальное производство игрушек и сувениров с героями «Дисней» и «Marvel»

Банк ВТБ предоставил кредит нижегородскому производителю сувениров и деревянных игрушек – ГК «Уланик». Заемные средства в размере 27 млн рублей предоставлены на срок до 4 лет и будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по выпуску новой продуктовой линейки с изображением героев мультфильмов «Дисней» и «Marvel».

Фабрика «Уланик» хорошо известна не только на российском, но и на европейском рынке как крупнейший производитель сувениров «Матрешка» и премиальной серии сортеров – развивающих игрушек с возможностью сортировать предметы по различным признакам. В настоящее время компания переформатирует производство в рамках сотрудничества с мировыми лидерами развлекательной индустрии – корпорациями «Дисней» и «Marvel». При финансовой поддержке ВТБ на предприятии запущен новый цех, где производятся необычные матрешки с изображением легендарных мультипликационных героев Микки-Мауса, Гуффи, Скруджа.

Управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский отметил: «Участие в проектах таких уникальных по профилю бизнеса компаний, как «Уланик», всегда вызывает у нас особый интерес. Уверен, что данный проект, реализуемый нашим клиентом в партнерстве с ВТБ, позволит вывести его бизнес на новый уровень. Нам очень приятно быть причастными к успехам компании, продукция которой приносит детям радость и помогает им развиваться».

Директор компании Евгений Лухманов подчеркнул: «У нашей компании – амбициозные планы. Мы работаем не только над расширением ассортимента и рынков сбыта, но и наращиваем производство. В ближайшее время мы рассчитываем вдвое увеличить объем выпускаемой продукции и вывести ее на европейский рынок. Уверен, что при финансовой поддержке такого крупного игрока на рынке банковских услуг как ВТБ, мы сумеем воплотить эти планы в жизнь».

ГК «Уланик» – одно из крупнейших предприятий в сфере народного художественного творчества на территории Нижегородской области, работающее на рынке более 15 лет. Производит матрешки, шкатулки, сувениры из дерева, игрушки для детей в традиционном и мультипликационном стиле под брендами Уланик и Ажна. Ассортимент продукции насчитывает более 300 наименований.

Банк ВТБ (ПАО)