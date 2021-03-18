Белка - главный житель леса

В ярославских лесах обитает почти 27 тыс. белок. Это самая большая популяция среди охотничьих животных. Вторые по численности лоси, их в регионе около 22 тыс. особей. Таковы данные прошлогоднего учета. Недавно в Ярославской области завершилась ежегодная зимняя перепись, итоги которой подведут уже в апреле 2021 года. В переписи участвовали 300 человек, а на ее проведение было выделено 11,2 млн руб. Специалисты подсчитывали лесных обитателей по следам на снегу, которые у каждого животного имеют свои особенности. О том, как проходила перепись диких животных и птиц, и о том, как по следам отличить белку от зайца, рассказал в интервью “Ъ-Ярославль” заместитель председателя комитета охраны и использования животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

— Владимир Сергеевич, каким образом происходит сам процесс переписи животных?

— Учёт проводится для сбора данных о численности обитающих в Ярославской области зверей и птиц, а также о местах их обитания. Полученные данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания необходимы для организации рационального использования охотничьих ресурсов, в том числе при определении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, принятии решений о регулировании численности животных.

Основным видом учета численности охотничьих животных является зимний маршрутный учет. Он используется при определении численности лося, кабана, благородного оленя, пятнистого оленя, рыси, волка, лисицы, куниц, хорей, горностая, белок, зайца-беляка, зайца-русака, рябчика, тетерева и глухарей. Работа по учету следов проводится в течение двух дней. В первый день производится затирка следов, то есть мы, проходя по маршруту, засыпаем или затираем снегом все пересекаемые следы охотничьих зверей, чтобы на следующий день отмечать только «свежие», вновь появившиеся следы. Во второй день уже непосредственно идет учет следов. Проходя по маршруту, учетчик отмечает в записях суточные следы, пересекающие маршрут, их направление и виды зверей, оставивших данные следы. Стоит отметить, что маршрут выполняется в строгом соответствии с утвержденной схемой.

Подсчет численности животных проводится на основании следов животных, пересекающих линию маршрута, и визуальной регистрации птиц. Специалистами было пройдено 730 маршрутов общей протяженностью 8 тыс. километров. Ежегодный зимний маршрутный учёт диких животных проводился с 1 января по 28 февраля. В этой работе участвовали 300 специалистов - государственные охотничьи инспекторы, охотоведы, егеря и опытные охотники. Окончательные итоги зимнего маршрутного учета охотничьих животных будут подведены в апреле 2021 года.

Для получения сведений о видах животных, не охватываемых зимним маршрутным учетом, организуется проведение следующих дополнительных учетов: бурого медведя на овсах (на полях, засеянных овсом, любят кормиться медведи), барсука и бобра по поселениям (как правило, одна семья бобров занимает поселение – определенный участок водоема с береговой полосой, используемый бобрами в течение всего года), учет боровой дичи на токах. Кроме того, проводится учет по местам концентраций кабанов, пятнистых оленей и маралов у подкормочных площадок.

— Какие детали важны при учете?

— Для определения вида животного важно сопоставлять размер и форму отпечатка задней и передней конечности, которые могут быть идентичными или разными, как у зайцев и белок. Существует немало отличий, по которым определяется след того или иного зверя: размер и форма подушечек, наличие когтей, размер копыт, взаимное расположение отпечатков лап, длина шага или прыжка. Именно поэтому на учете задействованы специалисты, которые обладают необходимыми знаниями в биологии, характере передвижения и особенностях поведения животных.

Например, белки оставляют небольшие следы в форме трапеции. Обычно задние, более крупные, лапы находятся на следовой дорожке впереди, а маленькие передние отпечатываются сзади. Иногда также узнать о присутствии белки помогают еловые шишки, из которых она достает семена. Если от шишки осталось голое основание, а чешуйки лежат рядом, можно быть уверенным: тут была белка. Заячий след тоже легко отличить от любого другого: задние лапы также чаще всего оказываются впереди, при этом на следе задние лапы стоят рядом друг с другом, а передние располагаются одна за другой.

— Как подсчитываете пернатых?

— Учет боровой дичи проводится на маршруте дважды: в день затирки и в день учета следов. При прохождении маршрута отмечаются вид встреченных птиц и примерное расстояние от учетчика до птицы или группы птиц.

— Сколько сейчас диких животных обитает в Ярославской области? Каких больше всех, а каких меньше?

— По учетным данным прошлого года в охотничьих угодьях региона обитает порядка 22 тыс. лосей, около 600 благородных оленей и более 650 – пятнистых оленей. Кабанов насчитывалась 781 особь. Самой многочисленной среди учитываемых пушных зверей оказалась белка – почти 27 тыс. особей, также в области обитает порядка 20 тыс. зайцев, 3,5 тыс. куниц, 1,5 тыс. хорей, 161 волк. Водится в лесах 151 рысь, включенная в Красную книгу Ярославской области.

— Какова динамика: растет численность диких животных или падает?

— Результаты учетов указывают на стабильную численность большинства видов охотничьих ресурсов. При этом численность медведей и лосей возрастает, в то время как численность кабана, лисицы и енотовидной собаки, в отношении которых применяется регулирование численности, поддерживается на допустимом уровне.

— Сколько каждый год департамент выдает разрешений на добычу диких животных?

— Ежегодно, на основании полученных сведений о численности, указом Губернатора области утверждается лимит добычи охотничьих животных: лосей, медведей, благородных и пятнистых оленей, барсуков и выдр. В 2020 году объем допустимого изъятия составил: лось – 2396 особей, медведь – 147, благородный олень – 40, пятнистый – 54, барсук – 54, выдр – 4. На пернатую дичь на два сезона (весенней и летне-осенний) выдается порядка 20 тыс. разрешений на их добычу. На пушных зверей, добыча которых осуществляется в основном в осенне-зимний сезон, выдается 9 тыс. разрешений.

— Какие проводятся мероприятия по сохранению охотничьих животных и сколько на них тратится денег?

— Ежегодно департаментом и подведомственным государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Центр охраны окружающей среды» на территории общедоступных охотничьих угодий и в региональных государственных зоологических заказниках организуются природоохранные мероприятия: проведение рейдов по охране, учет численности охотничьих животных, осуществление их подкормки, обустройство солонцов и других элементов биотехнии. На проведение этих мероприятий из областного бюджета в рамках государственной областной программы «Охрана окружающей среды в Ярославской области» ежегодно выделяется около 9,1 млн руб.

Кроме того, на осуществление переданных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, из федерального бюджета в бюджет Ярославской области поступают денежные средства в виде единой субвенции, объем которой в 2021 году составил 11,2 млн руб. в год. Эти средства направляются на оплату труда госохотинспекторов, содержание имущества, приобретение техники, бланков строгой отчетности, выполнение программных мероприятий.

— Как в регионе ведется борьба с браконьерами?

— В регионе на 3,3 млн га охотничьих угодий приходится 25 государственных охотничьих инспекторов. Обеспечение межведомственного взаимодействия в формате антибраконьерских групп позволило повысить эффективность работы по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи охотничьих ресурсов. Всего за 2020 год в регионе было выявлено 78 фактов уголовно наказуемого браконьерства и 342 административных нарушения. С начала 2021 года выявлено уже 29 фактов уголовно наказуемого браконьерства. В настоящее время, браконьеры уже возмещён причиненный ущерб природе на общую сумму 1,12 млн руб.

Незаконная охота с причинением крупного ущерба - уголовно наказуемое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн руб., либо лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, браконьер обязан возместить причиненный охотничьим ресурсам вред. В настоящее время в усиленном режиме государственными охотничьими инспекторами, егерями, сотрудниками правоохранительных органов обеспечивается патрулирование охотничьих угодий, а также автомобильных дорог. В ночное время осуществляется скрытое наблюдение за участками дорог в местах частых переходов копытных животных.

Алла Чижова