Fondation Cartier открывают онлайн-выставку армянского кинорежиссера Артавазда Пелешяна

В рамках выставки «Artavazd Pelechian, Nature» фонд Cartier отмечает творчество армянского кинорежиссёра игрового и неигрового кино, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Артавазда Пелешяна. Беспрецедентный онлайн-проект стал результатом исследований, проведенных в тесном сотрудничестве с режиссером. В онлайн-встречу с искусством Артавазда входят 10 работ из его фильмографии, а также цикл материалов, охватывающих биографию режиссера, в том числе московский период его жизни.