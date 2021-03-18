18 марта, четверг
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

3
Кадр из фильма "Наше столетие", Артавазд Пелешян, 1982

Fondation Cartier открывают онлайн-выставку армянского кинорежиссера Артавазда Пелешяна

В рамках выставки «Artavazd Pelechian, Nature» фонд Cartier отмечает творчество армянского кинорежиссёра игрового и неигрового кино, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Артавазда Пелешяна. Беспрецедентный онлайн-проект стал результатом исследований, проведенных в тесном сотрудничестве с режиссером. В онлайн-встречу с искусством Артавазда входят 10 работ из его фильмографии, а также цикл материалов, охватывающих биографию режиссера, в том числе московский период его жизни.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Подарки#4

от 04.03.2021

Стиль Часы#2

от 25.02.2021

Стиль Мужчины#1

от 18.02.2021

Стиль Best of the Best#51

от 24.12.2020

Стиль Интерьеры#47

от 22.12.2020

Партнерский материал

Профиль пользователя