Программа «Земский учитель» на Кубани будет продлена до 2023 года

В Краснодарском крае учителя, которые отправляются работать в сельские школы, смогут получить единовременную выплату в размере 1 млн руб. до 2023года. Соответствующая программа «Земский учитель» будет действовать и на территории всей России. Чтобы принять в ней участие, необходимо заключить трудовой договор со школой и отработать в ней не менее пяти лет.

Как рассказала депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб, в Краснодарском крае на сегодняшний день зарегистрировано 548 заявок от учителей, желающих работать в сельских школах. При этом, в регионе всего 56 вакансий. Скамый большой конкурс на должность учителя начальных классов.

По информации министерства образования Кубани, в школу Абинского района готовы отправиться более 50 педагогов, в Щербиновский район - почти 40 учителей начальных классов, в Сочи на должность учителя русского языка поступило 29 заявок, в Туапсе желают переехать 23 учителя математики и 25 учителей географии.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, год назад в Краснодарском крае по программе «Земский учитель» было определено 103 вакансии в 37 муниципальных образованиях.

Василий Хитрых