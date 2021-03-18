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Банк «Россия» откроет Нижнему Новгороду кредитные линии на 4,1 млрд рублей

Акционерный банк «Россия» стал единственным участником десяти аукционов по предоставлению Нижнему Новгороду возобновляемых кредитных линий с совокупным лимитом 4,1 млрд руб. Заявки банка признаны соответствующими. Контракты планируют заключить по начальной (максимальной) стоимости, соответствующей ставке 5,25%. Информация опубликована на портале госзакупок.

Банк предоставит городу три кредитные линии с лимитом каждая 200 млн руб. и семь кредитных линий с лимитом по 500 млн руб. Срок действия всех линий — около года (370 дней).

По данным на 1 марта, муниципальный долг Нижнего Новгорода составляет 12 млрд руб. Из них 6,5 млрд руб. приходятся на коммерческие кредиты, 5 млрд руб. — на муниципальные ценные бумаги. Еще 496 млн руб. — бюджетные кредиты.

Анастасия Еремина


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