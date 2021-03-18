На ремонт горевшей в Екатериновке школы выделено 3,7 млн рублей

На ремонт пострадавшей в результате пожара школы в поселке Екатериновка Саратовской области выделены денежные средства из регионального резервного фонда. Об этом сообщает официальный Telegram-канал облправительства.

Речь идет о сумме в 3,7 млн руб.

Пожар в школе №2 произошел 9 февраля, предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации газосварочного оборудования. Выгорела крыша здания. Никто не пострадал.

Учреждению причинен ущерб на сумму 2,5 млн руб. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

Марина Ковалева