В Ярославской области хотят создать центр трансплантации органов

В Ярославской области планируют открыть центр трансплантации органов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что тема создания в регионе такого центра обсуждалась в ходе видеосовещания, в котором приняли участие главный трансплантолог Министерства здравоохранения России Сергей Готье, заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин и директор регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.

По данным пресс-службы, участники видеосовещания обсудили необходимые этапы для открытия центра трансплантации. В частности, планируется формирование листа ожидания пациентов, проживающих на территории Ярославской области. Для центра будет проведена подготовка медицинских кадров и необходимое материально-техническое оснащение больниц.

Кроме того, участники совещания обсудили вопрос прохождения этапа лицензирования на донорство и трансплантацию органов.

Дарья Сабаева