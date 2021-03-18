417 наркопреступлений выявили в Удмуртии с начала года

С начала 2021 года в Удмуртии выявили 417 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 266 фактов их сбыта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, за указанный период было ликвидировано семь наркопритонов и изъято более 25 кг наркотиков, в том числе 24,2 кг веществ амфетаминовой группы, 2 г героина, 466 г марихуаны, 391 г маковой соломы и 32 г гашиша. Расследовано 170 наркопреступлений, 154 лица привлекли к уголовной ответственности, в том числе восемь несовершеннолетних.