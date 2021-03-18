Бывшего сотрудника орловской ГИБДД оштрафовали за получение взятки

Свердловский райсуд Орловской области вынес приговор инспектору районного отдела ГИБДД, обвиняемому в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в 1 млн руб. и лишения права занимать госдолжности в правоохранительных органах на три года. Также его лишили звания старшего лейтенанта полиции.

Суд установил, что инспектор Владимир Фарафонов в апреле 2020 года выехал на ДТП, в рамках которого водитель совершил наезд на пешехода, находившегося в состоянии опьянения. Инспектор уговорил пешехода отказаться от освидетельствования на наличие вреда здоровью, чтобы получить возможность прекратить административное расследование. Затем полицейский намекнул водителю на такую возможность. Водитель обратился в отдел собственной безопасности полиции. За прекращение разбирательства инспектор запросил у водителя через посредника 30 тыс. руб. 3 июня 2020 года посредник в служебном кабинете здания ОМВД по Свердловскому району положил в карман форменной куртки Фарафонова 30 тыс. руб., после чего инспектор был задержан сотрудниками собственной безопасности.

Инспектор вину признал частично, заявив, что незаконных действий он не совершал, а умысел имел на получение не 30 тыс. руб., а 25 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.

Олег Мухин