В Самарской области снизилось число новых зараженных COVID-19

За сутки в Самарской области было выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период из больниц региона было выписано 238 пациентов, у которых ранее выявили COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа в Самарской области скончались четыре жителя с подтвержденным коронавирусом. Об этом в четверг сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области были обнаружены 53 106 зараженных коронавирусом. Число скончавшихся с COVID-19 за этот период достигло 1007 человек. Самарская область находится на шестом месте в России по числу новых зараженных.

Георгий Портнов