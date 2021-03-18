Объем поступлений в бюджет Тюменской области сократился более чем на 5,1 млрд рублей

В 2020 году объем налоговых поступлений в бюджет Тюменской области сократился более чем на 5,1 млрд руб. или на 5,8% по сравнению с 2019 годом. Всего сумма налогов, поступивших в региональный бюджет в прошлом году, составила около 82,8 млрд руб. Соответствующая информация УФНС по региону была представлена сегодня на заседании облдумы.

Как пояснил председатель комитета Тюменской облдумы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, формирование доходов консолидированного бюджета региона обеспечили НДФЛ (46,9%), налог на прибыль (22,4%), имущественные налоги (17,7%), акцизы по подакцизным товарам (6,4%), а также налоги на совокупный доход (6,1%).

Сокращение налоговых поступлений, по мнению УФНС, связано со снижением цен на нефть, ростом курса доллара, снижением деловой и потребительской активности на фоне пандемии. Еще одной причиной стало предоставление мер поддержки бизнесу в период действия на территории Тюменской области режима повышенной готовности, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции.