Новосибирская активистка оштрафована за пикеты на 40 тысяч рублей

В Новосибирске Центральный райсуд оштрафовал на 40 тыс. руб. активистку Яну Дробноход. Она обвинялась по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). «Мера пресечения в отношении Дробноход Я.А. в виде заключения под стражу отменена»,— сообщается на сайте суда. Яна Дробноход освобождена из под стражи в зале суда.

Ранее ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако позднее, после того как активистка вновь вышла на одиночный пикет, домашний арест был заменен на содержание под стражей в СИЗО. Яна Дробноход участвовала в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На этой неделе в Новосибирске во время концерта, приуроченного к 120-летию со дня рождения пианистки Веры Лотар-Шевченко, пианист Тимофей Казанцев предложил зрителям поддержать Яну Дробноход: «Статья уголовного кодекса 212.1 позволяет за три выхода на улицу посадить человека на пять лет. Сегодня эта статья пытается "съесть" жительницу Новосибирска Яну Дробноход». Организаторы концерта попытались увести пианиста со сцены, заявив, что «Новосибирска филармония не имеет никакого отношения к этому слову».

Оксана Павлова