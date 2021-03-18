Согласно данным Dell'Oro Group, в 2020 году Huawei заняла первое место по доле рынка ONT

Dell'Oro Group, международный авторитетный научно-исследовательский институт, опубликовал отчет о доле продуктов фиксированной широкополосной связи на мировом рынке за 2020 год. Согласно изложенным в отчете данным, в 2020 году доля Huawei на мировом рынке терминалов оптической сети (ONT) составила 34%. По этому показателю компания стала мировым лидером. На сегодняшний день Huawei поставила более 300 млн ONT в самые разные страны.

С развитием оптоволоконных сетей и услуг широкополосного доступа домашние сети становятся полностью оптическими. Домашние шлюзы должны представлять собой Wi-Fi ONT с поддержкой двух диапазонов или Wi-Fi 6. Придерживаясь философии ориентированности на клиента, Huawei постоянно применяет инновационные технологии в своих продуктах и решениях, что позволяет улучшить клиентский опыт. В 2020 году Huawei запустила первое в отрасли решение HomePON Gigabit Fiber To The Room (FTTR), в котором используются оптоволоконные кабели взамен традиционных кабелей питания и сетевых кабелей для сетей Wi-Fi. Интеллектуальные ONT OptiXstar Wi-Fi 6 Huawei объединяют в себе функции оптических модемов и маршрутизаторов. Это позволяет обеспечивать всех членов семьи домашним подключением к гигабитным сетям в любое время и в любом месте. В настоящее время решение HomePON Huawei используют на своей коммерческой сети 12 операторов в 10 провинциях Китая. Оно помогает им создавать домашние широкополосные сети FTTR с гигабитным подключением премиум-класса.

В 2020 году Huawei также запустила первый в отрасли ONT со встроенным ИИ (eAI), который способен с помощью интеллектуальных алгоритмов определять типы услуг для пользователей домашних сетей, например онлайн-курсы, киберспорт, видео и загрузки. Эта позволяет снизить задержку VIP-сервисов более чем на 50% и обеспечить их бесперебойную работу без потери качества. Данное решение Huawei находит коммерческое применение в 10 странах. Оно подтвердило свою высокую эффективность в увеличении среднего дохода от одного пользователя (ARPU) широкополосных домашних сетей. Обеспечивая покрытие оптоволоконной сетью и увеличивая скорость передачи данных в сельских районах, двухдиапазонные ONT Huawei серии OptiXstar гарантируют стабильную работу сетей Wi-Fi и оптимальное качество связи при передаче видео, в ходе прямых трансляций, в сфере онлайн-образования и электронной коммерции.

Huawei является ведущим мировым поставщиком решений для сверхширокополосной связи, и терминалы оптической сети Huawei для гигабитного подключения и Wi-Fi 6 широко используются в операторских сетях в Китае, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Европе. Кроме того, Huawei сотрудничает с отраслевыми партнерами в цепочке поставок, чтобы способствовать распространению инноваций в индустрии домашних сетей и предоставлять пользователям услуги высочайшего качества в сфере онлайн-образования, в онлайн-офисах, при использовании облачных сервисов дополненной реальности, сервисов киберспорта и в ходе прямых трансляций в формате HD. Huawei помогает операторам переходить от монетизации услуг широкополосной связи к монетизации пользовательского опыта и постоянно добиваться коммерческих успехов в сфере домашних широкополосных сетей.