В Татарстане разрешили застраивать особые природные территории

В Татарстане снят запрет на предоставление участков для строительства в населенных пунктах, которые включены в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующие поправки в Земельный кодекс республики сегодня приняли депутаты Госсовета.
Речь идет, в частности, об индивидуальном жилищном строительстве, а также ведении садоводства. Ранее аналогичные изменения были внесены в федеральный закон ООПТ.
В Татарстане действуют 190 таких территорий, в том числе 185 региональных, три местных и две федеральных. В составе ООПТ находятся 259 населеннных пунктов.