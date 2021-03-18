В Татарстане разрешили застраивать особые природные территории

В Татарстане снят запрет на предоставление участков для строительства в населенных пунктах, которые включены в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Соответствующие поправки в Земельный кодекс республики сегодня приняли депутаты Госсовета.

Речь идет, в частности, об индивидуальном жилищном строительстве, а также ведении садоводства. Ранее аналогичные изменения были внесены в федеральный закон ООПТ.

В Татарстане действуют 190 таких территорий, в том числе 185 региональных, три местных и две федеральных. В составе ООПТ находятся 259 населеннных пунктов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"