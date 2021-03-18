Госсовет Татарстана принял законы о комплексной застройке территорий

Депутаты Госсовета Татарстана приняли пакет законопроектов, позволяющие комплексно застраивать территории. Речь идет о программах сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья при согласии двух третей собственников или нанимателей квартир. В программы могут попадать дома в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», с износом конструктивных элементов и те, которые попросту дорого ремонтировать.

На прошлый сессии рассмотрение пакета вызвало критику парламентской оппозиции. Однако затем был добавлен еще один документ, который дает возможность собственникам жилья получать равнозначное жилье (не меньшей площади изымаемого в рамках застройки) в том же населенном пункте. В связи с этим основная часть претензий оппозиции была снята.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"