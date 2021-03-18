В ТРЦ «Планета» откроется скандинавский магазин спортивной одежды и обуви Helly Hansen

В торгово-развлекательном центре «Планета» откроются магазины крупных федеральных брендов: Rendez-Vous, Helly Hansen, BeFree, «Московский Ювелирный завод», Henderson, Chester, Incanto, «Эконика», Liu JO, Molecule, Women’s Secret и Love Republic. Об этом сообщает пресс-служба застройщика ТРЦ — компании MallTech. Все магазины вышли на этап строительно-монтажных работ.

Molecule и Helly Hansen откроются в Перми впервые. Molecule — проект нишевой парфюмерии и косметики. Первые бутики бренда открылись в Москве в 2019 году. Helly Hansen — марка производителя одежды и специального инвентаря для занятий экстремальными видами спорта. Основной офис компании базируется в Осло (Норвегия).

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета» запланирован на вторую половину апреля.

Общая площадь ТРЦ — 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, в ТРЦ откроются также 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машино-мест.