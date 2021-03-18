Суд оштрафовал на 40 тыс. рублей новосибирскую активистку, обвиняемую по «дадинской» статье

Центральный райсуд Новосибирска оштрафовал на 40 тыс. руб. местную активистку Яну Дробноход, которой инкриминировалось неоднократное нарушение порядка организации массовых акций. Уголовное дело в отношении нее прекращено

«Мера пресечения в отношении Дробноход Я. А. в виде заключения под стражу отменена. Дробноход Я. А. освобождена из-под стражи в зале суда»,— сообщает пресс-служба суда.

Яне Дробноход инкриминировалась «дадинская» статья (от фамилии первого осужденного Ильдара Дадина) — ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Она была одной из активных участниц новосибирских акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Изначально по решению суда ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако она вновь вышла на одиночный пикет, после чего суд заменил домашний арест до 30 марта на содержание под стражей в СИЗО.

На этой неделе новосибирский пианист Тимофей Казанцев во время концерта высказался против политических репрессий и предложил зрителям поддержать Яну Дробноход. Концерт был приурочен к 120-летию со дня рождения пианистки Веры Лотар-Шевченко, которая была жертвой сталинских репрессий. «Мне кажется логичным, на таком мероприятии сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий. Из всех колес этой репрессивной машины есть особенная статья Уголовного кодекса 212.1. Она позволяет за три выхода на улицу посадить человека на пять лет. Сегодня эта статья пытается "съесть" жительницу Новосибирска Яну Дробноход»,— сказал господин Казанцев со сцены.

Юлия Сасевич, Новосибирск