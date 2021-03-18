В Башкирии 325 человек умерли от COVID-19

За сутки в Башкирии 120 человек заразились коронавирусом, сообщает региональное министерство здравоохранения. Всего в республике выявили 30 917 заболевших. 272 человека лечатся в стационарах, 25 из них в тяжелом состоянии, восемь подключены к аппаратам ИВЛ, 5024 пациента находятся на амбулаторном лечении. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано три случая смерти от COVID-19. Общее количество умерших — 325 человек.

Число выявленных случаев заболевания внебольничной пневмонией за сутки увеличилось на 120.

Майя Иванова