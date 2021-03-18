Губернатор Андрей Травников: «Завоевание трех золотых медалей на первенстве мира — уникальное достижение для новосибирского биатлона»

Андрей Травников провел встречу с трехкратным победителем первенства мира по биатлону среди юношей Денисом Иродовым и поздравил его с уникальным достижением — завоеванием впервые в истории первенств мира среди биатлонистов до 19 лет звания трехкратного победителя. На первенстве в Обертиллиахе (Австрия) в начале марта воспитанник новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону Денис Иродов выиграл индивидуальную гонку, спринт и гонку преследования.

Андрей Травников отметил, что тройное золото первенства мира — это очень достойный результат: «Это особенно важно именно сейчас, когда во взрослом биатлоне примеров таких ярких российских побед у нас немного. Этими медалями вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот. Конечно, это приятно и нам, потому что три медали первенства мира принес воспитанник сибирской школы биатлона. Это подстегивает всех нас, руководителей, к дополнительным усилиям по развитию биатлона в Новосибирской области, в том числе к реконструкции Новосибирского биатлонного комплекса».

Денис Иродов поблагодарил губернатора за поздравление и рассказал о том, как настраивался на свои победы: «Не зацикливался на медалях, просто выходил и старался показать свой результат. Приятно, что именно представитель Новосибирской области отобрался на первенство мира и там завоевал медали». Также Денис пояснил, что не намерен менять регион, продолжит жить в Новосибирске и заниматься на Новосибирском биатлонном комплексе.

Участвовавшая во встрече двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий отметила, что дорога к большим победам у Дениса Иродова была совсем не гладкой, и эти достижения не давались ему легко. «Денис — настойчивый молодой человек. Сейчас особенно порадовала его чистая стрельба. Необходимо наращивать эту базовую стрелковую мощь, потому что на международной арене те, кто не стреляет, сегодня в биатлоне не побеждают. Уверена, у Дениса во взрослом биатлоне большое будущее. Вообще, у нас подрастает очень крепкое биатлонное поколение».

Президент региональной общественной организации «Федерация биатлона Новосибирской области», начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай вручил Денису Иродову сертификат на многофункциональный лыжный тренажер для всесезонной спортивной подготовки.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подтвердил, что региональное министерство спорта пристально следило за Денисом Иродовым, за его выступлениями на первенствах мира и России. «Три золотых медали в личных гонках, которые Денис добыл в австрийском Обертиллиахе, сродни настоящему подвигу. Никто раньше никогда не достигал подобных результатов! Да и то, что уже после главного старта сезона Денис смог завоевать полный комплект медалей на первенстве России, говорит о его очень грамотной и правильной подготовке ко всему сезону в целом. Свою подготовку Денис начинал на нашем биатлонном комплексе, и мы рады, что именно здесь рождаются новые чемпионы».

С 10 по 15 марта Денис Иродов завоевал комплект медалей — золото (индивидуальная гонка), серебро (масс-старт) и бронзу (спринт) — на первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 17–18 лет. Также 17 марта команда Новосибирской области в составе Ксении Караман, Александры Осановой, Игоря Адамова и Дениса Иродова заняла высокое шестое место в смешанной эстафете. Соревнования проходили в Ижевске (Удмуртская Республика).

В рамках встречи Андрей Травников вручил благодарственные письма губернатора Новосибирской области тренерам Дениса Иродова — его отцу Вадиму Иродову, а также Валерию Иванову и Якову Казанцеву.