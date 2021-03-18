В Прикамье определены подрядчики по большинству объектов предстоящего дорожного ремонта

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае отремонтируют 52 дорожных объекта протяженностью более 100 км. По большинству из объектов подрядчики уже определены. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

По данным краевого минтранса, в списке наиболее значимых объектов дорожного ремонта — семикилометровый участок Восточного обхода Перми, участки шоссе Космонавтов и дороги Пермь — Усть-Качка.

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание на необходимость соблюдения сроков заключения контрактов по каждому объекту. «Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени,— отметил губернатор.— Чем раньше мы поймем, что подрядчик недобросовестный, тем быстрее сможем выбрать новую подрядную организацию и реализовать планы по дорожному строительству без ухудшения качества работ».

По словам министра транспорта Прикамья Андрея Алякринского, по 41 из 52 объектов, которые будут ремонтироваться в рамках нацпроекта, контракты уже подписаны. Еще по 11 дорогам аукционы планируется объявить до конца марта 2021 года.