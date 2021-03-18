В Курганской области подтвердили 47 новых случаев COVID-19

На 18 марта в Курганской области подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 22 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Шатровском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Шадринском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и в Шадринске. Выписали 46 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 18697 случаев COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 515814 исследований.