Еще 49 человек заразились коронавирусом в Татарстане

В Татарстане за сутки выявили 49 новых случаев коронавируса. Три из них являются завозными, остальные — контактными. 17 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе республики по борьбе с COVID-19.

В Казани подтвердили 29 новых случаев, в Набережных Челнах — восемь, в Нижнекамском районе — три, в Зеленодольском — два, в Зеленодольском — два, в Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском — по одному.

«На 18 марта в Татарстане зарегистрировано 18 879 случаев COVID-19.Выздоровело за весь период 15 627 человек, в том числе 141 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане скончались 388 пациентов с коронавирусом.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"