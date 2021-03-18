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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославской области за сутки 100 человек заболели коронавирусом и двое скончались

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано две смерти от коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперштаба, в области за истекшие сутки было выявлено 100 новый случай заболевания COVID-19. За это же время в регионе 81 человек вылечился и выписался из больниц.

По данным на 18 марта всего на территории Ярославской области с начала пандемии коронавируса поставлено 34877 диагнозов COVID-19. За это же время вылечился 33481 человек, заразившийся коронавирусом. 458 больных скончались.

Антон Антонов


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