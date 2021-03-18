Федеральное казначейство проведет в Уфе фестиваль патриотического рэпа

Федеральное казначейство и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России проведет 24 марта в Уфе первый всероссийский фестиваль патриотического рэпа, говорится на сайте ведомства. Фестиваль пройдет в большом концертном зале Башкирской государственной филармонии на улице Гоголя.

Как следует из сообщения казначейства, участникам предложат исполнить «под музыку ритмичный патриотический текст». Целью фестиваля называют «формирование уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, а также формирование чувства патриотизма и воспитания гражданской ответственности и любви к Родине».

Анна Соколова