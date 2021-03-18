На содержание набережной Белой в Уфе направят 18 млн рублей

МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» Уфы на аукционе 25 марта отберет подрядчика содержания набережной Белой, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 18 млн руб., он будет профинансирован за счет бюджета Уфы.

Работы нужно выполнить до 30 сентября текущего года. Подрядчику необходимо заменить металлические ограждения общей длиной 139 м и 19 душевых стоек в зонах солярия, скамейки и лежаки, устроить сцены амфитеатра, посадить цветы и кустарники в кадки и ящики, весной и летом поливать их, а осенью укрывать. Также требуется очистка загрязнений поверхности трубошпунтового ряда, ремонт монолитных покрытий и герметизации межплитных швов, ремонт и покраска малых архитектурных форм.

Набережная реки Белой — самый дорогостоящий инфраструктурный проект последних лет в Уфе. Его стоимость в 2017 году оценивалась мэрией в 12 млрд руб.

Майя Иванова