КПРФ вынесла предупреждение тюменскому активисту за участие в форуме «Открытой России»

Тюменский обком КПРФ рекомендовал восточному райкому вынести предупреждение члену партии Антону Чупрунову за участие в форуме «Муниципальная Россия», который прошел в Москве 13 марта и во время которого коммунист был задержан. Отметим, ранее активисту грозило исключение из партии.

Напомним, форум «Муниципальная Россия» проходил в Москве в рамках проекта «Объединенные демократы», его курирует «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов — “Ъ”), связанная с Михаилом Ходорковским. Прибывшие сотрудники полиции начали задержания, ссылаясь на то, что проведение мероприятия незаконно «из-за деятельности нежелательной организации». Всего было задержано около 200 участников форума. По данным «ОВД-Инфо», на всех задержанных, которых в тот же день отпустили из полиции, были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации).

По словам Антона Чупрунова, помимо предупреждения ему запретили вести во время заседаний обкома эфиры передачи «Диалог72», которые коммунист публикует на одноименной YouTube-канале. «Мотивационную часть решения обкома пока не видел, но буду исполнять решение. По уставу, я не имеют право обсуждать решение партии, но с рекомендацией по поводу эфиров не согласен»,— заявил Антон Чупрунов. Он подчеркнул, что ездил «не на мероприятие другой политической партии, а на форум с образовательной целью».

«Антон Чупрунов является членом КПРФ и едет на конференцию другой партии, которая финансируется из заграницы. Мы не поддерживаем иностранных агентов, которые занимаются подрывной деятельностью на территории страны. Человек все делал осознанно, поэтому мы рекомендовали назначить наказание»,— пояснила глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева.

По ее словам, это же стало причиной запретить коммунисту проводить прямые эфиры. «Прямые эфиры, которые он проводит, не всегда затрагивает деятельность КПРФ. Зачем нам вести трансляцию, если партия не разделяет транслируемое мнение»,— добавила Тамара Казанцева.

Анастасия Реутова