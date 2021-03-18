Молодежный состав ГК «Ростов-Дон» выиграл у московского «Луча»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в молодежном составе 17 марта обыграл московский «Луч» в очередном туре Суперлиги Париматч 2020/21 со счетом 36:30, сообщает пресс-служба клуба.

Счет игры открыл «Луч» и вскоре удвоил преимущество, но ростовчанкам удалось сократить отставание. К пятой минуте счет был 4:1 в пользу московской команды, а уже к десятой 8:7 в пользу «Ростов-Дона». К концу первого тайма ростовчанкам удалось выбраться вперед на шесть мячей — 19:13.

В начале второго тайма счет составил 21:13. За 20 минут до конца игры москвички смогли сократить отрыв до трех мячей, однако матч закончился со счетом 36:30 в пользу «Ростов-Дона».

Наталья Шинкарева