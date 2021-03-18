В Ярославле штрафуют водителей за неправильную парковку у ТЦ «Аура»

17 марта в Ярославле сотрудниками Госавтоинспекции был проведен рейд по выявлению водителей, паркующих автомобили с нарушением ПДД на улице Победы около ТРЦ «Аура», сообщили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе отметили, что в ходе рейда, было зафиксировано семь правонарушений. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Водители оставляли свои автомобили на проезжей части вторым рядом, тем самым создавали препятствия для движения других транспортных средств»,— пояснил старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Сергей Киселев.

Он уточнил, что в соответствии с действующим законодательством, остановка или стоянка автомобилей далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки, наказывается штрафом в размере 1.5 тыс. руб. Если до задержания транспортного средства водитель не появился, автомобиль эвакуируют и перемещают на специализированную штрафстоянку по адресу: Московский проспект, 112 а.

Дарья Сабаева