«Мегафон» провел сеть 4G в поселки Новосибирской области

Компания сообщила, что высокоскоростной интернет появился в 75 поселках региона. Суммарно в них проживают более 100 тыс. человек. Как отмечает оператор, приложение «Госулуги», к примеру, пользователи этих населенных пунктов теперь смогут скачать за 10 секунд, а новую серию любимого сериала — за пять минут.

Строительство нового покрытия LTE в 2020 году охватило практически всю территорию Новосибирской области: от севера (поселка Межовка Кыштовского района) до юга (села Октябрьское Карасукского района). Самая восточная точка проведения работ — поселок Киик Тогучинского района, самая западная — село Дмитриевка в Татарском районе.

«В условиях коронавирусных ограничений мобильная связь и скоростной интернет стали основой для удаленного режима работы и дистанционного обучения. Но если в крупном городе в каждом доме есть несколько провайдеров проводного интернета, то в небольших поселках мобильный интернет часто является единственным способом выйти в сеть. Поэтому в 2020 году „Мегафон“ сосредоточил свои усилия по развитию сети именно на территории Новосибирской области, где покрытие сети 4G увеличилось на 30%»,— комментирует директор Сибирского филиала компании Галия Сайфутдинова.

Также за счет установки дополнительных базовых станций скорости мобильного интернета увеличились в Новосибирске, Бердске и крупных районных центрах области: Искитиме, Ордынском, Карасуке, Куйбышеве, Черепаново, Краснозерском, Линево и Чанах.