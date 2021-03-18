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Саратов. Средняя Волга
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Новости
11:08
В России третий день подряд выявили более 9 тыс. зараженных коронавирусом
19/03
В Волгограде планируется построить новый ФОК к концу 2021 года
19/03
В Саратове двух директоров УК обвинили в растрате
19/03
Подведены итоги конкурса проектов развития пяти территорий Саратова
19/03
В Волгоградской области осудили экс-чиновника за получение крупной взятки
19/03
Глава Саратова обещал не закрывать движение по трамвайному маршруту №3
19/03
Саратовский застройщик уклонился от уплаты НДС на сумму 58,2 млн рублей
19/03
В Астрахани вынесен приговор по делу о гибели упавшего в колодец ребенка
19/03
В Пензе планируется построить восемь объектов инфраструктуры
19/03
Волгоградец приговорен к 4,5 годам колонии за нападение на полицейского
19/03
В Волгограде осуждена директор магазина сотовой связи за продажу телефонных переговоров
19/03
В Энгельсе закрыт подпольный игорный клуб
19/03
Суточный прирост COVID-19 среди саратовцев продолжает расти
19/03
В Астраханской области муниципальный чиновник обвиняется в превышении полномочий
18/03
В центре Саратова пьяные подростки избили прохожего
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Материал удален по решению редакции
18.03.2021
Главные новости от “Ъ-Средняя Волга”
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Конференции
Подписка
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