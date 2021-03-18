От коронавируса скончались еще 17 жителей Свердловской области

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 17 летальных случаев от коронавируса, всего на 18 марта в регионе скончались 2 584 человека, сообщили в региональном оперштабе. За сутки в регионе подтвердили 166 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 80 648, из них более 73,8 тыс. человек уже выздоровели.

На данный момент состояние 276 жителей Свердловской области, госпитализированных с коронавирусом, оценивается как тяжелое. Из них 166 пациентов находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 108 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 1 840 свердловчан.