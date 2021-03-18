В Заволжском районе Ярославля начался ямочный ремонт дорог

Сегодня, 18 марта, в Заволжском районе Ярославля начались работы по ямочному ремонту дорог, сообщил на своей странице в facebook мэр города Владимир Волков. В пресс-службе мэрии уточнили, что работы по ямочному ремонту проведут на улице Красноборская и на проспекте Машиностроителей.

Глава города также отметил, что 17 марта подрядная организация проводила ямочный ремонт на проспекте Октября.

«Ремонт ведется литым асфальтобетоном на наиболее проблемных участках автомобильных дорог, в первую очередь — на основных магистралях города с интенсивным трафиком по предписаниям ГИБДД»,— рассказал господин Волков, уточнив, что на 17 марта, в Ярославле устранены ямы почти на 2 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что на выполнение ямочного ремонта городским агентством по муниципальному заказу ЖКХ заключен контракт с подрядной организацией ООО «Яравтодор».

Дарья Сабаева