Прогресс на службе экологии

В ближайшие годы инвестиции «Метафракса» в охрану окружающей среды превысят 5 млрд рублей. Эффект вложений очевиден.

«Метафракс» утвердил экологическую программу предприятия на ближайшие три года. Она предусматривает серьезные инвестиции и использование самых современных технологий.

Масштабные вложения

Общий объем вложений компании в решение экологических вопросов превышает 5 млрд рублей. Больше половины из них – 3,2 млрд – пойдет на охрану атмосферного воздуха. На эти средства будет построена установка выделения двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга производства метанола. Что означает эта, на первый взгляд, сложная формулировка?

Впервые в мире для производства карбамида будет использоваться диоксид углерода, полученный из дымовых газов печей риформинга. Построена большая установка выделения CO2 по технологии японской компании Mitsubishi Chemical. «Двуокись углерода относится к категории газов, которые влияют на климат. Используя ее в производстве карбамида, мы будем вносить свой вклад в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Примерно 60% выбросов CO2 от печей риформинга будем использовать в качестве сырья для получения карбамида», – объясняет генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут.

Второй по значимости объект – новые очистные сооружения, которые строят вместе с АКМ. Предусмотрено финансирование в 1,5 млрд рублей. Они будут очищать сточные воды объемом 219 тыс. тонн в год.

Хорошая тенденция

Реализацию этих масштабных проектов «Метафракс» завершит уже в следующем году.

«Уникальность комплекса АКМ состоит в заложенных в нем прогрессивных инженерных решениях, – подчеркивает председатель совета директоров компании Армен Гарслян. – Это принципиальный момент для ПАО «Метафракс» – здесь всегда выбирают для использования самые передовые технологии, обязательно учитывая экологический аспект».

Неслучайно, по данным статистики, Губаха покинула список территорий Прикамья с повышенными выбросами в окружающую среду. Снижение вредных выбросов происходит системно на протяжении всех последних лет. «Наша компания и сейчас работает по выбросам в пределах разрешенных лимитов, но мы постоянно стремимся к тому, чтобы снижать объем выбросов, насколько позволяет научно-технический прогресс», – говорит Владимир Даут.