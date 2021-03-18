На Кубани за сутки заболели коронавирусом 126 человек

По данным на 18 марта в Краснодарском крае выявлено 126 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии подтверждено 40847 случаев коронавируса, сообщила администрация края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 719,7.

В Краснодаре отмечено 34 случая заболевания, в Сочи – 21 случай, в Новороссийске – 15 новых случаев. За прошедшие сутки 12 человек скончались, 113 пациентов поправились. Всего за время пандемии в крае выздоровели 35674 человека, 2171 человек с диагнозом COVID-19 скончался.

Анна Перова, Краснодар